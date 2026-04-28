Врач Гузман: зефир не способствует похудению и не обладает лечебными свойствами

Фото: 123RF.com/vadzimyakubovich

Зефир обычно считается относительно безопасным для фигуры лакомством, но называть его по-настоящему диетическим продуктом не совсем верно. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач и нутрициолог доказательной медицины Екатерина Гузман.

Данная сладость, по ее словам, воспринимается полезной из-за своего состава. В частности, в отличие от тортов, шоколада и печенья, в нем почти нет жира, поэтому он менее калориен и легче усваивается.

Классический рецепт зефира включает фруктовое пюре, сахар, яичный белок и желирующие вещества – агар-агар или пектин. Именно последний многие считают показателем пользы.

"Пектин действительно относится к пищевым волокнам и может мягко поддерживать работу кишечника. Но его количество в десерте невелико – заменить фрукты или полноценные источники клетчатки зефир не способен", – пояснила Гузман.

В связи с этим, как подчеркнула нутрициолог, зефир лучше называть не диетическим продуктом, а менее калорийным вариантом сладкого. В частности, он не способствует похудению и не обладает лечебными свойствами. Но в сравнении с другими десертами он может быть разумным выбором при условии умеренности.

"Оптимальная порция – 1–2 зефира после основного приема пищи, а не натощак. Самая здоровая стратегия – не искать "полезные сладости", а выстраивать питание так, чтобы десерты занимали небольшое место в рационе и не становились ежедневной привычкой", – заключила врач.

Ранее диетолог Елена Сюракшина перечислила продукты с отрицательной калорийностью. К ним она отнесла те, в которых содержится высокое содержание клетчатки, воды, микроэлементов и витаминов – сельдерей, огурцы, капуста, цитрусовые, ананас, яблоки, авокадо и отруби.

По ее словам, на их переваривание организм тратит больше энергии, чем они содержат. Более того, они способствуют насыщению, чистке сосудов и выведению токсинов.

