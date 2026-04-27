Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 15:48

Психолог Самбурский призвал избегать соцсетей и сериалов в майские праздники

Отдых по правилам: чем опасны майские праздники и как провести их с пользой

Запой или алкогольный психоз могут развиться из-за ежедневного употребления алкоголя на природе в период майских выходных, предупредили врачи. Как безопасно провести каникулы и полноценно отдохнуть без вреда для здоровья, разбиралась Москва 24.

"Длительное употребление без пауз"

Майские праздники из-за своей длительности и формата отдыха могут быть опаснее новогодних с точки зрения алкогольных срывов, запоев и острых состояний, сообщает "Газета.ру". По словам психиатра Антона Рудковского, в мае речь идет не об одной-двух ночах, а о серии выходных подряд, что формирует другой сценарий поведения.

"На Новый год человек выпивает эпизодически, а на майских – системно. Алкоголь становится частью каждого дня: пикники, дачи, встречи. В результате организм не успевает восстановиться, и накапливается токсическая нагрузка", – пояснил врач.

По его словам, формат отдыха на природе создает ощущение "безопасного" досуга, где алкоголь воспринимается как естественная часть. У человека снижается контроль над количеством выпитого: спиртное употребляется в течение дня небольшими порциями, но регулярно.

Самая опасная модель – это длительное употребление без пауз. Даже если человек не напивается до сильного опьянения, ежедневное употребление в течение нескольких дней может привести к запою.
Антон Рудковский
психиатр

Особую угрозу длинные майские выходные представляют для людей с уже сформированной зависимостью или предрасположенностью к ней. В этот период резко возрастает риск алкогольных психозов – тяжелых состояний, требующих медицинской помощи.

"Алкогольный психоз развивается не в момент употребления, а на фоне резкой отмены после длительного приема алкоголя. Человек несколько дней пьет, затем прекращает – и возникает острое состояние: тревога, бессонница, галлюцинации, дезориентация", – объяснил Рудковский.

Такие состояния часто недооценивают, воспринимая как обычное похмелье, но это принципиально разные вещи, требующие срочного вмешательства. Чтобы снизить риски, эксперт рекомендовал избегать длительных серий употребления и давать организму время на восстановление. Важны также полноценный сон, питание и уровень стресса.

"Если после нескольких дней употребления появляется бессонница, сильная тревога, дрожь, спутанность сознания, необычные страхи или ощущение, что "что-то не так" – это повод не ждать, а обращаться за медицинской помощью", – подчеркнул психиатр.

Правильные каникулы

Чаще всего во время длинных выходных за медицинской помощью обращаются с ушибами и ссадинами, более глубокими резаными и рублеными ранами (топором, болгаркой, электропилой, ручной пилой). Реже случаются переломы – чаще всего из-за подворота стопы или падения, например, с крыши, отметил в беседе с Москвой 24 врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко.

Отдыхая в городе на майских, набор травм практически тот же, за исключением резаных ран. Чаще это ушибы, повреждения связочного аппарата (много ходили, гуляли), реже – переломы. Во многом травмы также связаны с употреблением алкоголя, потому что в таком состоянии человек не чувствует опасность.
Андрей Литвиненко
врач-ортопед, травматолог

Россиянам в целом стоит помнить о технике безопасности, чтобы избежать проблем со здоровьем в период длинных выходных, подчеркнул эксперт.

"Работая на даче с электро- или даже механическими инструментами, обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, маски, очки, респираторы (если предстоит покраска). Если прибор включается впервые, важно прочитать инструкцию – от этого во многом зависит, получит человек травму или нет", – сказал он.

Если проблемы со здоровьем все же возникли, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, напомнил специалист.

"Даже на первый взгляд несерьезные травмы могут впоследствии обернуться печально. Необходимо обязательно позвонить в скорую или самостоятельно добраться до врача", – добавил Литвиненко.

По его словам, особое внимание надо уделить закрытым черепно-мозговым травмам, поскольку при ударе по голове или падении возможно повреждение сосудов головного мозга.

Внешне это не видно, и человек может не обратить на это внимание, в то время как кровоизлияние в головной мозг сопровождается образованием гематомы, которая способна увеличиваться. А это может привести к печальным последствиям вплоть до летального исхода.
Андрей Литвиненко
врач-ортопед, травматолог

В свою очередь, клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, как грамотно провести майские праздники с пользой.

"Выходные нужно планировать заранее, чтобы не очутиться в праздниках с мыслью "Куда бежать? С кем? Как?" и в экстренном порядке не обзванивать хоть кого-то, кто бы позвал на шашлыки", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

По его словам, для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина. При этом рабочий ноутбук нужно оставить дома. Также можно забронировать номер в отеле – даже в своем городе, так как в любом новом месте мозг переключается и отдыхает.

Если хочется общения, тоже нужно заранее запланировать активность – пригласить кого-то на прогулку или выставку, покататься на велосипеде или провести время за настольной игрой.

Когда хочется познакомиться, стоит посетить различные активности, предполагающие взаимодействие. Например, танцы в парках, можно воспользоваться сервисом, где случайным образом подбирают людей для встречи за чашкой кофе. Это про общение, расширение круга контактов. В этом же числе находятся спортивные активности, книжные клубы и так далее.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Специалист подчеркнул, что самое важное во время отдыха – убрать то, что больше всего напрягало в рамках рабочей деятельности.

"Например, для офисного сотрудника или человека умственного труда – телефон, чтобы не было созвонов и общения в чатах. Некоторые чаще всего кидаются на переработку, потому что оперативно доступны в Сети. Еще важный момент: не смотреть сериалы и не сидеть в соцсетях, чтобы не перегружать себя информацией. Причем все это важно сделать уже в первый день", – пояснил он.

Согласно мнению эксперта, вторые сутки считаются самыми важными: сидячая работа уходит, голова перестает "жевать" недоделанные задачи.

"Можно дать себе приятную активность: бассейн, велосипед, легкий спорт. На третий день стоит аккуратно возвращаться к реальности. Не надо устраивать историю "оторвусь напоследок", так как полезна именно рутина", – отметил специалист.

Все это актуально и для тех, кто занят физическим трудом (продавец, курьер, слесарь и так далее). Основная задача – прогуляться, подышать воздухом. При этом им можно посмотреть и сериалы, так как такие работники ежедневно не перегружены информацией и им важно переключиться и скинуть физическое напряжение.
Станислав Самбурский
клинический психолог

В целом существует глобальный алгоритм: если работа сидячая – нужен телесный отдых (массаж, легкий фитнес, прогулки). Если физическая – все действия должны быть щадящими (дать себе возможность полежать, выйти на пленэр). И в любом случае в выходные вокруг не должно быть лишних людей и ненужных обязательств, заключил Самбурский.

Зудакова Татьяна

