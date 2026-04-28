Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
28 апреля, 19:54

Политика

Археолог Бутягин рассказал о своем самочувствии после обмена

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Российский археолог Александр Бутягин сразу после обмена рассказал, что чувствует себя прекрасно. Это следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.

Он добавил, что ему пока еще не верится в возвращение домой. По словам археолога, эмоции передать трудно.

28 марта стало известно, что Бутягина и супругу военного, проходящую службу в Приднестровье, обменяли на двух офицеров спецслужб Молдавии. Обмен проходил на белорусско-польском участке границы.

Археолог был задержан спецслужбами Польши по запросу Украины в конце прошлого года. Его обвинили в "уничтожении культурного наследия" во время проведения раскопок в Крыму. Ученому грозило до 10 лет лишения свободы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала Польшу о последствиях в связи с арестом Бутягина. Сам археолог заявлял в суде, что его выдача Украине представляла угрозу жизни, так как он является гражданином России.

Несмотря на это, суд в Польше принял решение о его экстрадиции на Украину. При этом отсутствие доказательств обвинения в разрушении памятников Бутягиным было проигнорировано.

политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика