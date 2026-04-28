Археолог Бутягин рассказал о своем самочувствии после обмена

Российский археолог Александр Бутягин сразу после обмена рассказал, что чувствует себя прекрасно. Это следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.

Он добавил, что ему пока еще не верится в возвращение домой. По словам археолога, эмоции передать трудно.

28 марта стало известно, что Бутягина и супругу военного, проходящую службу в Приднестровье, обменяли на двух офицеров спецслужб Молдавии. Обмен проходил на белорусско-польском участке границы.

Археолог был задержан спецслужбами Польши по запросу Украины в конце прошлого года. Его обвинили в "уничтожении культурного наследия" во время проведения раскопок в Крыму. Ученому грозило до 10 лет лишения свободы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала Польшу о последствиях в связи с арестом Бутягина. Сам археолог заявлял в суде, что его выдача Украине представляла угрозу жизни, так как он является гражданином России.

Несмотря на это, суд в Польше принял решение о его экстрадиции на Украину. При этом отсутствие доказательств обвинения в разрушении памятников Бутягиным было проигнорировано.

