Российский археолог Бутягин обменян на двух офицеров спецслужб Молдавии

Российского археолога Александра Бутягина и супругу военного, проходящую службу в Приднестровье, обменяли на двух офицеров спецслужб Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Обмен прошел на белорусско-польском участке границы. В результате россияне вернулись на Родину, а вторая сторона получила офицеров, которые представлялись молдавскими гражданами.

По данным ФСБ, они были завербованы сотрудником молдавской разведки и в 2025 году прибыли в Россию по документам, оформленным на вымышленные установочные данные, для сбора информации. Российские органы безопасности выявили их и задержали.

"Возвращение российских граждан домой стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с КГБ Республики Беларусь", – добавили в ведомстве.

Спецслужбы Польши задержали Бутягина по запросу Украины в декабре 2025 года. Ему предъявили обвинение в "уничтожении культурного наследия" во время проведения раскопок в Крыму. Ученому грозило до 10 лет лишения свободы.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Польшу о последствиях в связи с арестом Бутягина. Сам археолог заявлял в польском суде, что его выдача Украине представляет угрозу жизни, поскольку он является гражданином России.

Несмотря на это, суд в Польше принял решение об экстрадиции археолога на Украину. При этом отсутствие доказательств обвинения в разрушении памятников Бутягиным было проигнорировано.

