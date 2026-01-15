Археолог Бутягин заявил, что его выдача Украине создаст угрозу для жизни

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российский археолог Александр Бутягин заявил в польском суде, что его выдача Украине представляет угрозу жизни. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова его адвоката Адама Доманьского.

"Он заявил, что выдача будет угрозой, в том числе для жизни и здоровья, связанной с тем, что он является гражданином России", – рассказал правозащитник.

Польские спецслужбы задержали Бутягина по запросу Украины 11 декабря 2025 года. Археологу предъявили обвинение в "уничтожении культурного наследия" во время проведения археологических раскопок в Крыму. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала Польшу о последствиях в связи с арестом археолога.