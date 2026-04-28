Вучич сообщил о планах Сербии заключить с Украиной соглашения по удобрениям

Сербия планирует заключить с Украиной соглашения по поставке удобрений для сельскохозяйственной области. Об этом сообщил сербский лидер Александар Вучич на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

При этом, подчеркнул Вучич, подобные соглашения страна хочет заключить и с рядом других государств. Он отметил, что Белград делает все для того, чтобы фермеры получили удобрения, несмотря на проблемы в мире.

По его словам, сейчас ситуация в мире достаточно сложная. В частности, сохраняются высокие цены на нефть, поэтому Сербии пришлось снизить акциз на топливо на 25%.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев указывал на панику европейских и британских чиновников на фоне кризиса в аграрной отрасли из-за дефицита топлива и удобрений. По его словам, именно фермеры по всей Европе начинают протестовать в первую очередь.

