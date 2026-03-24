24 марта, 12:03

Экономика

Минсельхоз РФ ввел ограничения на экспорт отдельных видов удобрений

Фото: depositphotos/whitestorm4​

Россия ввела ограничения на экспорт отдельных видов удобрений для обеспечения весенних полевых работ. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Уточняется, что с 21 марта по 21 апреля было приостановлено действие лицензий на экспорт аммиачной селитры. К исключению относятся поставки в рамках межправительственных соглашений.

Ограничение введено на основании решения оперштаба по осуществлению контроля за поставками азотных удобрений и порядком их исполнения. В условиях роста экспортного спроса это позволит в приоритетном порядке удовлетворять потребности внутреннего рынка.

Минсельхоз России ранее спрогнозировал снижение цен на овощи с весны. В ведомстве считают, что по мере поступления на рынок урожая цены будут снижаться.

При этом ситуация на рынке характеризуется ярко выраженной сезонностью. Например, зимой продукция дорожает в связи с переходом на тепличные овощи.

