Роспатент зарегистрировал товарный знак сети "Вкусно – и точка" для электроники

Сеть "Вкусно – и точка" зарегистрировала товарный знак, который охватывает в том числе электронику и фармацевтическую продукцию. Это следует из данных Роспатента.

Согласно документам, заявку 21 марта прошлого года подала компания "Система ПБО", которая управляет указанной сетью. Положительное решение было принято федеральной службой 20 марта 2026-го. Право на товарный знак будет действовать до 2035 года.

Уточняется, что товарный знак зарегистрировали как словесный. Он включает в себя не только сферу общественного питания, но и медицинские препараты, программное обеспечение и электронику.

Ранее американская компания McDonald’s, которая покинула Россию, снова зарегистрировала в стране товарный знак с изображением клоуна. Под этим знаком бренд может оказывать услуги ресторанов, кафе быстрого обслуживания, точек быстрого питания, а также услуги по доставке еды и напитков и кейтеринг.

