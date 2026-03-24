ГД приняла закон об уголовном наказании за отрицание геноцида советского народа

Госдума в рамках пленарного заседания одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий уголовную ответственность за отрицание или оправдание геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), а также за оскорбление памяти жертв.

Документ предполагает корректировку статей 243.4 "Осквернение воинских захоронений" и 354.1 "Реабилитация нацизма" УК РФ.

В частности, уголовное преследование будет введено за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида, включая те, что находятся за границей. Также ответственность наступит при публичном отрицании или одобрении геноцида либо за оскорбление памяти его жертв.

В случае подписания закона российским президентом он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Соответствующий законопроект был одобрен правительством России в конце января. Как пояснили авторы инициативы, изменения устраняют правовой пробел. Поскольку в приговоре Нюрнбергского трибунала не использовался термин "геноцид", привлечь к ответственности за его отрицание по действующей норме было невозможно.

В свою очередь, Владимир Путин ранее заявлял, что злодеяния нацистов не имеют срока давности. Президент подчеркивал, однозначная оценка им была дана 80 лет назад Нюрнбергским трибуналом. При этом его нормы и принципы по-прежнему актуальны и помогают противостоять попыткам исказить исторические факты.