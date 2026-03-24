24 марта, 14:32

Диетолог Русакова: куриные окорочка опасны для людей с нарушенным обменом веществ

Фото: 123RF.com/composterbox

Куриные окорочка опасны для людей с нарушенным обменом веществ и ожирением. Об этом изданию "Абзац" заявила кандидат медицинских наук, врач‑диетолог, главный эксперт Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

По ее словам, в окорочках большое содержание насыщенных жиров, особенно в коже, что может значительно ухудшить метаболические показатели. Людям, которые стремятся снизить потребление антибиотиков и факторов роста, тоже лучше отказаться от такого продукта, поскольку в курином мясе могут накапливаться остатки препаратов, использованных при выращивании, пояснила специалист.

Кроме того, эксперт посоветовала воздержаться от употребления куриных окорочков тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта и печени, так как употребление жирной птицы может усугубить воспаление.

Русакова отметила, что готовить окорочка необходимо с соблюдением рекомендаций, чтобы снизить концентрацию жира и других негативных веществ.

"Кожу перед приготовлением желательно убрать. Курицу желательно чередовать с другими видами мяса, рыбы и бобовыми. Выбирать качественный продукт, проверять маркировку, срок годности, условия хранения", – добавила собеседница издания.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что употребление свинины может спровоцировать развитие инфекционных заболеваний или привести к заражению паразитами. Более того, некоторые исследования утверждают, что свиное мясо негативно влияет на геном.

"Специальный репортаж": мясо курицы

Читайте также


Главное

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

