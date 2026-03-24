Диетолог Русакова: куриные окорочка опасны для людей с нарушенным обменом веществ

Куриные окорочка опасны для людей с нарушенным обменом веществ и ожирением. Об этом изданию "Абзац" заявила кандидат медицинских наук, врач‑диетолог, главный эксперт Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

По ее словам, в окорочках большое содержание насыщенных жиров, особенно в коже, что может значительно ухудшить метаболические показатели. Людям, которые стремятся снизить потребление антибиотиков и факторов роста, тоже лучше отказаться от такого продукта, поскольку в курином мясе могут накапливаться остатки препаратов, использованных при выращивании, пояснила специалист.

Кроме того, эксперт посоветовала воздержаться от употребления куриных окорочков тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта и печени, так как употребление жирной птицы может усугубить воспаление.

Русакова отметила, что готовить окорочка необходимо с соблюдением рекомендаций, чтобы снизить концентрацию жира и других негативных веществ.

"Кожу перед приготовлением желательно убрать. Курицу желательно чередовать с другими видами мяса, рыбы и бобовыми. Выбирать качественный продукт, проверять маркировку, срок годности, условия хранения", – добавила собеседница издания.

