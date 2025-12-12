Форма поиска по сайту

12 декабря, 16:16

Общество
Терапевт Кондрахин: употребление свинины может привести к инфекциям

Терапевт рассказал об опасности употребления свинины

Фото: depositphotos/Wiktory

Употребление свинины может спровоцировать развитие инфекционных заболеваний или привести к заражению паразитами. Об этом News.ru рассказал врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Специалист назвал свинину не самым хорошим продуктом для человека. Некоторые исследования утверждают, что такой вид мяса пагубно влияет на геном. Кроме того, свинина быстрее портится, из-за чего нередко становится источником инфекции.

"Также такое мясо может вызывать аллергическую реакцию: продукт опасен тем, что может не усваиваться у некоторых людей. К тому же именно свинина чаще всего содержит в себе различные паразиты: это связано с тем, что эти животные беспринципные в выборе продуктов и месте выгула", – пояснил врач.

Он добавил, что свиньи могут есть себе подобных и часто становятся переносчиками заболеваний, например свиного гриппа.

Ранее сообщалось, что говядина, баранина и козлятина могут храниться в морозилке до года, свинина – до полугода, разделанная тушка птицы – до 9 месяцев, а целая – до 12 месяцев.

При этом размораживать мясо необходимо в холодильнике, а не на кухонной столешнице, так как в верхних слоях продукта при повышении температуры до 5–10 градусов начинается активный рост бактерий.

"Доктор 24": врач рассказал, как красное мясо влияет на здоровье сердца

