Эксперт Малоземов: мытье курицы перед готовкой способствует распространению бактерий

Фото: 123RF.com/adlaksono

Куриное мясо нельзя мыть перед готовкой из-за риска отравиться. Об этом рассказал автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, на поверхности курицы могут находиться сальмонелла, листерия и другие микроорганизмы, вызывающие серьезные проблемы со здоровьем.

"Опыты показали, что в процессе мытья, когда струя воды из крана попадает на курицу, образуются микрокапли, которые парят в воздухе нашей кухни и оседают на все возможные поверхности. Это не какая-то выдумка, это результаты научных экспериментов", – отметил Малоземов.

Он указал, что безопаснее курицу не мыть, а обтирать бумажными салфетками. После этого мясо в любом случае пройдет термическую обработку в духовке, кастрюле или сковородке, так что на нем не останется ничего вредоносного, добавил Малоземов.

"В современных условиях та курица, которая поступает к нам с птицефабрик, она там подвергается уже очень неплохой обработке перед тем, как ее упаковывают, потому что производители, конечно, заинтересованы в том, чтобы она доехала до нас свежей, а для этого она должна быть чистой", – дополнил эксперт.

Ведущий программы сам признался, что, покупая упакованную разделанную курицу от крупных производителей, не моет ее, а обтирает бумажным полотенцем, как советует наука. По его словам, такой метод помогает убрать с мяса лишнюю влагу и зажарить корочку. Малоземов отметил, что дальше он термически обрабатывает курицу и ничего не боится.

При этом ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что мыть курицу перед готовкой можно, так как процесс, с его слов, не приводит к распространению бактерий. Как он указал, все технологии приготовления мяса предусматривают гарантированную безопасность.

При нарушениях даже термически обработанная курица может привести к заболеванию, добавил Онищенко.

