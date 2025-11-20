Химик Михалев: формы для выпечки из технического силикона могут быть опасны

Фото: 123RF.com/peair

Силиконовые формы для выпечки могут быть опасны, так как иногда производители подменяют пищевой силикон техническим. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал химик, преподаватель кафедры химии и технологии переработки эластомеров РТУ МИРЭА Александр Михалев.

Эксперт объяснил, что в России пока нет сертификации таких изделий, поэтому на маркетплейсах все чаще встречаются формы для выпечки из технического силикона – приблизительно в одном случае из трех.

Химик посоветовал отказаться от покупки, если от изделия исходит технический запах. Кроме того, он предупредил, что профессиональные изделия могут быть только трех цветов: красно-кирпичного, белого и черного. Если же формы имеют другие цвета, это означает, что в них нет необходимых стабилизаторов. Также следует проверить эластичность – качественный силикон будет хорошо тянуться и быстро принимать исходную форму.

Если по результатам проверки все в порядке, все равно не стоит пренебрегать правилами эксплуатации, добавил Михалев. Например, нельзя смазывать формы маслом, так как оно разрушает структуру силикона. Также нельзя резать по изделию острыми ножами – так материал легко можно испортить. А для мытья стоит выбирать мягкое моющее средство.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что использование одной разделочной доски для всех продуктов повышает вероятность заражения. Особенно опасно резать овощи и хлеб после мяса. Также не следует повторно замораживать продукты, так как это способствует размножению бактерий.

