Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 16:16

Общество
Главная / Новости /

Химик Михалев: формы для выпечки из технического силикона могут быть опасны

Химик рассказал, в каком случае силиконовые формы для выпечки могут быть опасны

Фото: 123RF.com/peair

Силиконовые формы для выпечки могут быть опасны, так как иногда производители подменяют пищевой силикон техническим. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал химик, преподаватель кафедры химии и технологии переработки эластомеров РТУ МИРЭА Александр Михалев.

Эксперт объяснил, что в России пока нет сертификации таких изделий, поэтому на маркетплейсах все чаще встречаются формы для выпечки из технического силикона – приблизительно в одном случае из трех.

Химик посоветовал отказаться от покупки, если от изделия исходит технический запах. Кроме того, он предупредил, что профессиональные изделия могут быть только трех цветов: красно-кирпичного, белого и черного. Если же формы имеют другие цвета, это означает, что в них нет необходимых стабилизаторов. Также следует проверить эластичность – качественный силикон будет хорошо тянуться и быстро принимать исходную форму.

Если по результатам проверки все в порядке, все равно не стоит пренебрегать правилами эксплуатации, добавил Михалев. Например, нельзя смазывать формы маслом, так как оно разрушает структуру силикона. Также нельзя резать по изделию острыми ножами – так материал легко можно испортить. А для мытья стоит выбирать мягкое моющее средство.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что использование одной разделочной доски для всех продуктов повышает вероятность заражения. Особенно опасно резать овощи и хлеб после мяса. Также не следует повторно замораживать продукты, так как это способствует размножению бактерий.

Читайте также


обществоеда

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика