Эксперт Золотарева: грязная вытяжка может привести к кишечным расстройствам

Кухонная вытяжная система при отсутствии регулярного обслуживания становится источником серьезных биологических и химических угроз, заявила "Газете.ру" кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По словам эксперта, вентилятор и фильтры внутри вытяжки постепенно покрываются жиром, который представляет собой идеальную питательную среду для развития различных микроорганизмов и место обитания для плесневых грибов. Последние могут вызвать аллергию и приступы бронхиальной астмы.

"Кроме того, на вытяжке могут поселиться бактерии, в том числе с образованием устойчивых биопленок. При выключенной вентиляции они попадают в пищу, оставленную на плите, что может привести к кишечным расстройствам", – пояснила собеседница издания.

Более того, жировая пленка значительно снижает производительности вытяжки, повышая на нее нагрузку и способствуя преждевременному выходу из строя. Снижение мощности может привести к накоплению паров в помещении и неэффективной вентиляции.

Золотарева рекомендовала регулярно чистить вытяжку от жира с помощью специальных средств. Например, щелочные очистители на основе композиции ПАВ и комплексообразователей могут расщепить полимеризованный жир без механического воздействия.

Также, продолжила доцент, нельзя забывать об обязательном использовании маски и перчаток. После процедуры очистки необходимо тщательно смыть остатки средства с поверхности.

"Для поддержания удовлетворительного санитарно-технического состояния достаточно проводить обработку с периодичностью один раз в 3–4 недели в зависимости от интенсивности эксплуатации", – резюмировала специалист.

