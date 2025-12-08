Форма поиска по сайту

08 декабря, 10:20

Общество

Главную новогоднюю ель России отправят в Москву 10 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главную новогоднюю ель России отправят в Москву 10 декабря. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления делами российского лидера.

Дерево, которое будет установлено в Кремле, планируют спилить в Рузском муниципальном округе Подмосковья 8 декабря. На протяжении двух дней ель будут упаковывать и готовить к транспортировке на специальном автопоезде, а украсят ее до 25 декабря.

Специальная комиссия при выборе главной ели в России отсеивала других претендентов не только по возрасту, высоте и размаху ветвей, но и по состоянию хвои и возможности безопасной перевозки. Помимо этого, пристальное внимание уделялось внутренним качествам дерева.

Всего за звание главной новогодней елки России претендовали 24 ели. Высота выбранного дерева составляет 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров.

Ель устанавливается на Соборной площади Кремля с 1996 года. Однако в 2001–2005 годах из-за сильных морозов, мешавших специалистам спиливать и перевозить деревья, были установлены искусственные ели.

На Манежной площади украсили 22-метровую новогоднюю ель

