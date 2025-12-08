Продажи билетов на январские показы "Щелкунчика" стартовали в Большом театре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продажи билетов на январские показы балета "Щелкунчик" стартовали на сайте Большого театра.

Реализация билетов осуществляется в рамках специальной программы. Для покупки электронного билета необходимо заранее создать на сайте театра личный кабинет.

Согласно графику культурного учреждения, 8 декабря начались продажи билетов на спектакли 3, 4 и 5 января. Во вторник и среду, 9 и 10 декабря, начнут продавать билеты на спектакли, которые состоятся с 7 по 11 января включительно.

Ранее стало известно, что Большой театр выделит для участников СВО и членов их семей более 1,5 тысячи бесплатных билетов на "Щелкунчик". В прошлом сезоне подобные закрытые показы организовывали не только для военных и их родственников, но и для одаренных детей, учеников музыкальных и хореографических школ Москвы, а также представителей социально уязвимых групп.