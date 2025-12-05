Больше половины билетов на "Щелкунчика" в ГАБТ на 31 декабря раскупили за 10 мин

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За первые 10 минут продаж на официальном сайте Большого театра была раскуплена большая часть билетов на балет "Щелкунчик", который состоится 31 декабря в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале первого часа продаж из 304 билетов оставалось доступными для покупки менее 100 билетов. К началу второго часа на сайте был всего один билет за максимальную стоимость – 35 тысяч рублей.

В итоге все билеты раскупили за 1,5 часа.

Ранее сообщалось, что билеты на 4 первых показа "Щелкунчика" в ГАБТ полностью распродали за 5 часов. Первые показы постановки пройдут 17, 18, 19 и 20 декабря. На 17-е число билеты раскупили за 2 часа после старта продаж. Стоимость самого дорогого билета составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого – 5 тысяч.

При этом максимальная ставка за два билета на шоу, запланированное на 27 декабря в 19:00, составила 250 тысяч рублей. За эту сумму выкупили места в третьем ряду партера.