02 декабря, 15:30

Культура

Билеты на первые показы балета "Щелкунчик" в Большом театре раскупили за 5 часов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Билеты на 4 первых показа балета "Щелкунчик" в Большом театре полностью распродали за 5 часов с начала онлайн-продаж. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте учреждения.

Продажи начались утром 2 декабря, купить билеты можно только онлайн. В них указывается информация о зрителях, изменить которую потом нельзя.

Первые показы балета пройдут 17, 18, 19 и 20 декабря. На 17-е число билеты раскупили за 2 часа после старта продаж. Стоимость самого дорогого билета составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого – 5 тысяч.

Информация о продаже билетов по специальным программам "Молодежный", "60 плюс", "Места низкой ценовой категории" и "Пушкинская карта" появится позже.

Утреннюю партию из 349 билетов на "Щелкунчика" разобрали за считанные минуты

