20 ноября, 09:06

Политика

Россиян предупредили о фейковых сайтах с билетами на "Щелкунчика" в Большой театр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В предновогодний период мошенники активизировали схему с продажей фейковых билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта партии "Единая Россия" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

По его словам, мошенники создают фейковые сайты, поддельные страницы в соцсетях и рассылки с предложениями. А люди в праздничной суете меньше проверяют информацию, становясь более уязвимыми.

Депутат отметил, что особую опасность представляют сайты-двойники официального портала Большого театра и известных билетных платформ. Злоумышленники предлагают билеты по заниженным или завышенным ценам, а после оплаты покупатели либо получают недействительные QR-коды, либо не получают ничего.

Немкин подчеркнул, что мошенники используют таргетированную рекламу, рассылки в мессенджерах и даже искусственный интеллект для создания поддельных подтверждений бронирования.

"В таких условиях ключевой мерой защиты остается покупка билетов только через официальные ресурсы театров, известные федеральные билетные сервисы и государственные платформы. Любые дополнительные комиссии, просьбы перевести деньги напрямую или покупка "у перекупщиков" должны восприниматься как сигнал опасности", – добавил депутат.

Кроме того, театры и культурные учреждения публикуют у себя списки партнеров, чьи сайты можно расценивать как безопасные. Как отметил Немкин, в преддверии праздников массовые культурные события становятся одной из главных мишеней для злоумышленников.

В связи с этим он советует проявлять максимальную бдительность – тщательно проверять адресную строку сайта, убеждаться в наличии безопасного соединения (HTTPS), изучать юридические реквизиты продавца и проверять отзывы о нем.

"Соблюдение этих простых правил позволяет избежать финансовых потерь и гарантирует, что долгожданный поход на "Щелкунчика" не обернется разочарованием", – заключил Немкин.

Ранее мошенники продавали билеты на аншлаговый спектакль "Кабала святош" МХТ имени Чехова с Николаем Цискаридзе по завышенным ценам, достигающим 306 тысяч рублей. Для этого они использовали сайты-двойники официальной театральной кассы.

политикакультура

