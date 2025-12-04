Суд приговорил командира ВСУ к пожизненному лишению свободы за приказ сбить Ил-76

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд заочно назначил пожизненный срок украинскому командиру Николаю Дзяману за приказ сбить Ил-76 с украинскими пленными над Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.

Киев сбил российский военно-транспортный самолет 24 января 2024 года. В результате погибли 65 украинских пленных, трое российских офицеров и шесть членов экипажа. Останки тел военнопленных Россия позже передала украинской стороне.

Согласно решению суда, Дзяману назначено пожизненное лишение свободы с отбытием первых 9 лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии особого режима. Также удовлетворены гражданские иски на 4 миллиарда рублей со стороны Минобороны РФ, и еще 14 миллионов рублей в пользу потерпевших.

Ранее два командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) заочно были приговорены к пожизненному заключению за террористический акт в Курской области. Приговор вынесен командирам 19-й отдельной ракетной бригады ВФУ полковнику Ростиславу Карпуше и 7-й бригады тактической авиации ВФУ Евгению Булацику.

