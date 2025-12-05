Форма поиска по сайту

05 декабря, 07:00

Политика
Депутат Колесник назвал Макрона трусом за предложение о моратории на удары

В Госдуме назвали Макрона трусом за его предложение о моратории на удары ВС РФ

Фото: AP Photo/Pool/Laurent Cipriani

Предложение французского президента Эммануэля Макрона о введении моратория на удары РФ по энергоинфраструктуре Украины этой зимой является бессмысленным для Москвы и приведет лишь к затягиванию боевых действий. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника.

Макрон выступил с соответствующим предложением после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Французский лидер призвал представителей всех европейских стран, а также Китай объединить усилия, чтобы приостановить атаки на энергетику Киева в течение зимних месяцев. По его словам, это необходимо для сохранения стабильности и международного права.

Колесник отметил, что если инфраструктура Украины вновь будет работать на полной мощности, то возобновится работа украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Это улучшит обороноспособность Украины, что совершенно ни к чему бойцам РФ.

Депутат также назвал Макрона трусом за то, что он озвучил свое предложение не напрямую, а через Си Цзиньпина.

"Попросив Си Цзиньпина посодействовать в этом вопросе, он поставил наших китайских партнеров в неудобное положение. Макрон мог бы спокойно обратиться с таким предложением напрямую к Москве, но не сделал этого, что говорит о его трусости и малодушии", – заключил Колесник.

Ранее российские военные нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Целями были выбраны военные аэродромы, места предполетной подготовки и запуска дронов, а также транспортная и энергетическая инфраструктуры, используемые украинской армией.

Глава дипломатии ЕС Каллас назвала ошибочным мнение о проигрыше Украины

