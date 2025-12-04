Форма поиска по сайту

03:23

Политика
NBC: Россия выдвинула США три ключевых требования по Украине

СМИ заявили о трех ключевых требованиях РФ по Украине

Фото: depositphotos/borjomi88

Россия в рамках переговоров с США по Украине выдвигает три ключевых требования, по которым Москва не готова идти на уступки. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источник.

В первую очередь, РФ требует полного вывода украинских войск с территории Донбасса. Помимо этого, Москва настаивает на ограничении численности ВСУ и признании новых регионов РФ со стороны США и Европы.

При этом в других вопросах, более второстепенных, российская сторона готова идти на компромиссы.

Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Стороны обсудили мирный план США по украинскому урегулированию. Путин заявил Уиткоффу, что Россия может согласиться с частью позиций, но некоторые моменты вызывают критику.

Уиткофф доложил президенту США Дональду Трампу об итогах переговоров. Глава Белого дома назвал встречу хорошей, подчеркнув, что у американской стороны сложилось впечатление, что Россия действительно настроена на мирное завершение конфликта.

Территориальные вопросы обсуждались на переговорах Путина и Уиткоффа

