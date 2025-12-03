Рубио назвал ключевым пунктом спора в мирных переговорах по Украине 20% территории ДНР

Фото: ТАСС/AP/Mandel Ngan

Госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевым пунктом спора в переговорах по Украине 20% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), которые находятся под контролем Киева. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

При этом американский политик отметил, что уже удалось добиться некоторого прогресса в вопросах гарантий безопасности для жителей Украины на будущее.

2 декабря по поручению американского президента Дональда Трампа в Россию прибыл его спецпосланник Стив Уиткофф. Предполагалось, что он встретится с Владимиром Путиным, и стороны смогут окончательно утвердить мирное соглашение, которое было подготовлено США.

Российский лидер принял американскую делегацию в Кремле. Москву на переговорах также представляли помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Открытая часть встречи продлилась 50 секунд, после чего стороны приступили к переговорам, продлившимся почти 5 часов.

В рамках встречи стороны обстоятельно обсудили план США по Украине. Путин сообщил Уиткоффу, что Москва может согласиться с некоторыми позициями американского предложения, однако определенные моменты вызывают критику. По итогам беседы РФ и США пока не нашли компромиссного варианта, однако стороны продолжат контакты по этой теме.