РИА Новости: мошенники продают билеты на спектакль с Цискаридзе за 300 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мошенники продают билеты на спектакль "Кабала святош" МХТ имени Чехова с Николаем Цискаридзе в одной из главных ролей более чем за 300 тысяч рублей, выяснило РИА Новости.

На официальном сайте театра все билеты на спектакли в ноябре и декабре этого года уже проданы. Можно лишь оставить заявку для оповещения в случае, если появятся свободные места.

"Билеты на этот спектакль нужно покупать только в первый день продаж", – рассказали в кассе театра.

Тем временем мошенники предлагают якобы свободные билеты на сайтах, замаскированных под сайт МХТ имени Чехова, на 20, 21 и 22 ноября, а также на 27 и 28 декабря. Максимальная стоимость билетов по такому предложению составляет 306 тысяч рублей.

В МХТ имени Чехова уточнили, что в кассе самый дорогой билет на спектакль в декабре был продан за 70 тысяч рублей.

На своих сайтах мошенники предлагают оформить покупку билета путем введения персональных данных. После ввода ФИО, телефона и адреса электронной почты предлагается ввести данные банковской карты.

Ранее мошенники начали рассылать письма с ссылками на "призы". Для автоматической установки вредоносного программного обеспечения человеку достаточно кликнуть по фишинговой ссылке, которая указана в письме.

