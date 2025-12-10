Певец Natan допустил, что не станет продлевать контракт с Black Star

Фото: legion-media.com/ТАСС/Софья Сандурская

Певец Natan (настоящее имя – Алишер Мирзохонов. – Прим. ред.) признался, что не собирается продлевать контракт с лейблом Black Star, который заканчивается через два года, сообщает издание "СтарХит".

"Я думаю, это будут мои последние два года, и на этом я тоже уйду в свободное плавание", – поделился артист.

Ранее Black Star после 10 лет сотрудничества покинула певица Клава Кока. Продюсер лейбла Пашу отмечал, что решение о расставании ему далось непросто, однако отношения с певицей остались теплыми.

Сама Кока рассказала, что прощаться с лейблом ей было нелегко. Она сравнила уход со "съездом из родительского дома". Певица пришла в индустрию в возрасте 20 лет юной и робкой, а сейчас, в 30, готова строить карьеру самостоятельно.