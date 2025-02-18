Певица Бьянка подала в суд на лейбл Koala Music

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Белорусская и российская R&B-певица Бьянка (настоящее имя – Татьяна Липницкая) направила в суд иск против звукозаписывающей компании Koala Music, являющейся до осени 2022 года подразделением Sony Music Entertainment. Об этом сообщает издание Super со ссылкой на PR-менеджера исполнительницы Максима Черного.

По словам Черного, в прошлом году артистка направила иск в суд против Koala Music, с которой проработала около 4 лет. Команда Бьянки провела аудит и выяснила, что компания не выплачивала исполнительнице полную сумму, которая была предусмотрена ей по контракту за дистрибуцию песен на стриминговых площадках.

Стороны, отметил PR-менеджер уточнил, пытались урегулировать конфликт в досудебном порядке, однако результатов этот процесс не принес. Как уточнил Черный, компания отрицала все обвинения, поэтому певица направила иск в суд, чтобы получить компенсацию.

По итогу суд потребовал от Koala Music выплатить те деньги, которые певица недополучила. Однако теперь Бьянка направила в суд еще один иск, подразумевающий досрочное расторжение контракта с компанией. Это, по мнению PR-менеджера исполнительницы, поможет избежать возможной потери средств в дальнейшем.

В конце 2023 года рэпер Big Baby Tape (настоящее имя – Егор Ракитин) направил в суд иск против лейбла Warner Music, потребовав выплатить ему 185 миллионов рублей за нарушение его авторских прав.

Арбитражный суд Москвы отказался взыскать средства со звукозаписывающей компании по просьбе Big Baby Tape. Суд пришел к выводу, что Warner Music законно использует права на фонограмму рэпера, так как получил их от третьего лица, у которого есть лицензионный договор с музыкантом.

Летом прошлого года суд по интеллектуальным правам также отклонил иск рэпера о взыскании 185 миллионов рублей с Warner Music. Сам исполнитель считает, что его 37 песен были размещены лейблом без его ведома на площадке Apple iTunes.

