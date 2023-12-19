Суд отказался взыскать с Warner Music 185 млн рублей по требованию Big Baby Tape

Фото: телеграм-канал Big Baby Tape

Арбитражный суд Москвы отказался взыскать 185 миллионов рублей со звукозаписывающей компании Warner Music по просьбе российского рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин). Об этом пишет ТАСС.

"Суд отклонил в полном объеме требования искового заявления Ракитина Е. О. к ООО "Ворнер мьюзик" с требованием взыскать с ответчика 185 миллионов рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав", – говорится в сообщении.

Лейбл WMG является одним из самых крупнейших компаний звукозаписи в мире. В топ-3 также входят Sony Music и Universal Music. В 2022-м все три компании приостановили работу в России.

О том, что рэпер подал в суд против Warner Music, потребовав лейбл выплатить ему 185 миллионов рублей за нарушение его авторских прав, стало известно еще в октябре этого года.

До этого столичный Никулинский суд отказался рассматривать дело о пропаганде наркотиков в отношении Big Baby Tape. Протокол вернули в ГУ МВД России по Москве для устранения нарушений при его оформлении.