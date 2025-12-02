Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик". Приобрести их можно с 10:00 2 декабря на сайте учреждения.

Для покупки электронного билета необходимо заранее создать личный кабинет. Первые показы балета состоятся 17–20 декабря.

Билеты доступны только на официальном ресурсе театра. Информация о продаже билетов по специальным программам "Молодежный", "60 плюс", "Места низкой ценовой категории" и "Пушкинская карта" появится позднее.

Перед Новым годом мошенники активизировали схему с реализацией фейковых билетов на "Щелкунчик" в Большом театре. Депутат Госдумы Антон Немкин предупредил, что аферисты создают поддельные сайты и страницы в соцсетях, а также проводят рассылки с предложениями.

В таких ситуациях ключевой мерой защиты остается приобретение билетов только через официальные ресурсы театров, известные федеральные билетные сервисы и государственные платформы, подчеркнул парламентарий.