Большой театр покажет по 2 представления балета "Щелкунчик" 30 и 31 декабря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) представит по две постановки балета "Щелкунчик" 30 и 31 декабря. Это следует из афиши, размещенной на сайте учреждения.

В частности, 30 декабря спектакли пройдут в 12:00 и 19:00, а 31-го числа – в 12:00 и 18:00. При этом состав артистов, которые примут участие в декабрьских представлениях, пока неизвестен.

Продажа билетов на "Щелкунчик" откроется 2 декабря в 10:00. В этом году они будут доступны только на сайте театра – в кассах билеты продаваться не будут. При этом из-за популярности балета часть билетов будет доступна на аукционе. Для участия в нем нужно заранее подать заявку.

Согласно графику продаж, 2 декабря можно будет приобрести билеты на балет, который состоится 17–20 декабря, 3-го числа – на 21, 26 и 27 декабря, а 4 декабря откроются продажи на событие с 27 по 29 декабря. Также 5 декабря можно будет купить билет на балет, который презентуют 30 и 31 декабря, а 8, 9 и 10 декабря откроются продажи на мероприятия 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 января 2026 года.

Даты и время начала проведения аукционов совпадают с графиком продаж билетов. Подать заявку можно с 26 ноября по 1–4 декабря в зависимости от даты мероприятия.

