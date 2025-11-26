Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большой театр откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 2 декабря, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Старт продаж назначен на 10:00 по московскому времени. В этом году билеты будут доступны только на официальном сайте театра – в кассах они продаваться не будут, добавили в учреждении.

При этом из-за огромной популярности балета часть билетов на декабрьские спектакли будет доступна на аукционе. Для участия в нем нужно заранее подать заявку. Часть собранных средств в итоге направят в поддержку артистов Большого театра.

Покупателям разрешено приобрести один билет для себя, а также для трех других посетителей. В электронном документе указываются имя, отчество, фамилия и номер документа, удостоверяющего личность. При проходе на спектакль посетитель одновременно с билетом обязан предъявить контролеру оригинал документа, удостоверяющий его личность.

Согласно графику продаж, 2 декабря можно будет приобрести билеты на балет, который состоится 17–20 декабря, 3-го числа – на 21, 26 и 27 декабря, 4 декабря откроются продажи на событие с 27 по 29 декабря.

Также 5 декабря можно будет купить билет на балет, который поставят с 30 по 31 декабря. А 8, 9 и 10 декабря откроются продажи на мероприятия 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 января 2026 года.



Кроме того, дата и время начала проведения аукционов совпадают с графиком продаж билетов. Подать заявку можно с 26 ноября по 1–4 декабря в зависимости от даты мероприятия.

Москвичи и гости столицы могут посетить и другие спектакли о Щелкунчике. Запланировать посещение театров Москвы получится как на зимних каникулах, так и в любой день до Нового года.

Например, с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года можно увидеть балет "Щелкунчик" в постановке Юрия Посохова. Его поставят в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

