Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 10:21

Культура

Билеты на спектакль "Щелкунчик" поступили в продажу в столичных театрах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Билеты на спектакль "Щелкунчик" в театрах Москвы поступили в продажу на декабрь и новогодние праздники, сообщили ТАСС в департаменте культуры столицы.

Одна из наиболее популярных постановок идет в ведущем музыкальном театре Москвы – Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Данные билеты традиционно пользуются большим спросом.

"Для удобства зрителей мы уже выложили в продажу билеты на декабрь и новогодние праздники, чтобы все желающие могли заранее спланировать свой поход в театр", – подчеркнул руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

Он указал, что балет "Щелкунчик" Чайковского идет на сценах всего мира и стал символом Нового года. Купить билеты можно в кассах и на сайтах театров, а также с помощью городского сервиса "Мосбилет".

Ранее в пресс-службе Большого театра сообщили, что откроют продажу билетов на "Щелкунчика" 2 декабря.

Старт продаж назначен на 10:00 по московскому времени. В этом году билеты будут доступны только на официальном сайте театра – в кассах они продаваться не будут. Из-за популярности балета часть билетов на декабрьские спектакли будет доступна на аукционе.

Читайте также


культурагород

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика