Билеты на спектакль "Щелкунчик" поступили в продажу в столичных театрах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Билеты на спектакль "Щелкунчик" в театрах Москвы поступили в продажу на декабрь и новогодние праздники, сообщили ТАСС в департаменте культуры столицы.

Одна из наиболее популярных постановок идет в ведущем музыкальном театре Москвы – Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Данные билеты традиционно пользуются большим спросом.

"Для удобства зрителей мы уже выложили в продажу билеты на декабрь и новогодние праздники, чтобы все желающие могли заранее спланировать свой поход в театр", – подчеркнул руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

Он указал, что балет "Щелкунчик" Чайковского идет на сценах всего мира и стал символом Нового года. Купить билеты можно в кассах и на сайтах театров, а также с помощью городского сервиса "Мосбилет".

Ранее в пресс-службе Большого театра сообщили, что откроют продажу билетов на "Щелкунчика" 2 декабря.

Старт продаж назначен на 10:00 по московскому времени. В этом году билеты будут доступны только на официальном сайте театра – в кассах они продаваться не будут. Из-за популярности балета часть билетов на декабрьские спектакли будет доступна на аукционе.

