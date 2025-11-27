Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 14:30

Культура
Главная / Истории /

Москвичам рассказали, как купить билет на балет "Щелкунчик" в Большом театре в 2025 году

Любимая сказка: как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году

Большой театр откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 2 декабря в 10:00 мск. Расскажем, как можно будет попасть на главный спектакль года в этом сезоне.

Как купить?

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Приобрести билеты на "Щелкунчика" можно будет начиная с 2 декабря 10:00 по московскому времени. При этом купить их в кассах больше не получится: продажа будет осуществляться только через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона.

Всего планируется провести 33 спектакля: 18 – в декабре и 15 – в январе, назначив для каждого из них индивидуальный график продаж и аукционов.

  • 2 декабря в 10:00 – на 17 декабря 19:00
  • 2 декабря в 11:00 – на 18 декабря 19:00
  • 2 декабря в 12:00 – на 19 декабря 12:00
  • 2 декабря в 13:00 – на 20 декабря 19:00

  • 3 декабря в 10:00 – на 21 декабря 11:00
  • 3 декабря в 11:00 – на 21 декабря 19:00
  • 3 декабря в 12:00 – на 26 декабря 12:00
  • 3 декабря в 13:00 – на 26 декабря 19:00
  • 3 декабря в 14:00 – на 27 декабря 12:00

  • 4 декабря в 10:00 – на 27 декабря 19:00
  • 4 декабря в 11:00 – на 28 декабря 12:00
  • 4 декабря в 12:00 – на 28 декабря 18:00
  • 4 декабря в 13:00 – на 29 декабря 12:00
  • 4 декабря в 14:00 – на 29 декабря 19:00

  • 5 декабря в 10:00 – на 30 декабря 12:00
  • 5 декабря в 11:00 – на 30 декабря 19:00
  • 5 декабря в 12:00 – на 31 декабря 12:00
  • 5 декабря в 13:00 – на 31 декабря 18:00

  • 8 декабря в 10:00 – на 3 января 12:00
  • 8 декабря в 11:00 – на 3 января 19:00
  • 8 декабря в 12:00 – на 4 января 12:00
  • 8 декабря в 13:00 – на 4 января 18:00
  • 8 декабря в 14:00 – на 6 января 19:00

  • 9 декабря в 10:00 – на 7 января 12:00
  • 9 декабря в 11:00 – на 7 января 19:00
  • 9 декабря в 12:00 – на 8 января 12:00
  • 9 декабря в 13:00 – на 8 января 19:00
  • 9 декабря в 14:00 – на 9 января 12:00

  • 10 декабря в 10:00 – на 9 января 19:00
  • 10 декабря в 11:00 – на 10 января 12:00
  • 10 декабря в 12:00 – на 10 января 19:00
  • 10 декабря в 13:00 – на 11 января 12:00
  • 10 декабря в 14:00 – на 11 января 18:00

В свою очередь, стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица. Для этого потребуется заполнить электронную заявку на торговой площадке банка-партнера, указав в ней основные данные о себе или организации. Подача заявок на все аукционы уже открыта на специальном сайте.

Показы балета "Щелкунчик" ежегодно сопровождаются огромным ажиотажем и сложностями с покупкой билетов. Например, в 2023 году, перед тем как приобрести билет в кассе, нужно было получить специальный браслет, который выдавали первым 400 пришедшим после полуночи. После этого утром зрителям нужно было снова вернуться в кассы с браслетом и паспортом, где они могли купить билеты для себя, своих несовершеннолетних детей и одного взрослого члена семьи. В итоге за браслетами выстраивались сотни желающих попасть на спектакль. В Сети даже начали появляться объявления о продаже мест в очереди за 15 тысяч рублей.

В 2024 году продажи открылись через официальный сайт, но из-за высокого спроса в его работе фиксировались технические сбои. Кроме того, наблюдались атаки ботов. Несмотря на это, в первый день реализации льготные билеты для молодежи, ветеранов и пенсионеров были раскуплены в течение двух минут, что вызвало недовольство многих потенциальных зрителей.

Сколько стоит?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На сегодняшний день официальной информации о стоимости билетов пока нет. Однако, исходя из правил участия в аукционе, размер шага торгов остался прежним: минимальный составляет 5 тысяч рублей, максимальный – 50 тысяч. При этом один покупатель сможет приобрести не более четырех билетов. По данным пресс-службы театра, часть собранных средств направят в поддержку артистов Большого.

В прошлом сезоне на торгах был установлен рекорд: стоимость набора из четырех билетов на спектакль 28 декабря достигла 1,255 миллиона рублей. Аукцион тогда продолжался более 17 часов: рекордную сумму предложили за билеты в партере на места с 10-го по 13-е в 12-м ряду. Это более чем в два раза больше начальной стоимости, которая составляла 200 000 рублей.

Читайте также


Зудакова Татьяна

культураистории

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика