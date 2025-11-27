Москвичам рассказали, как купить билет на балет "Щелкунчик" в Большом театре в 2025 году

Большой театр откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 2 декабря в 10:00 мск. Расскажем, как можно будет попасть на главный спектакль года в этом сезоне.

Как купить?

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Приобрести билеты на "Щелкунчика" можно будет начиная с 2 декабря 10:00 по московскому времени. При этом купить их в кассах больше не получится: продажа будет осуществляться только через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона.

Всего планируется провести 33 спектакля: 18 – в декабре и 15 – в январе, назначив для каждого из них индивидуальный график продаж и аукционов.

2 декабря в 10:00 – на 17 декабря 19:00

2 декабря в 11:00 – на 18 декабря 19:00

2 декабря в 12:00 – на 19 декабря 12:00

2 декабря в 13:00 – на 20 декабря 19:00



3 декабря в 10:00 – на 21 декабря 11:00

3 декабря в 11:00 – на 21 декабря 19:00

3 декабря в 12:00 – на 26 декабря 12:00

3 декабря в 13:00 – на 26 декабря 19:00

3 декабря в 14:00 – на 27 декабря 12:00



4 декабря в 10:00 – на 27 декабря 19:00

4 декабря в 11:00 – на 28 декабря 12:00

4 декабря в 12:00 – на 28 декабря 18:00

4 декабря в 13:00 – на 29 декабря 12:00

4 декабря в 14:00 – на 29 декабря 19:00



5 декабря в 10:00 – на 30 декабря 12:00

5 декабря в 11:00 – на 30 декабря 19:00

5 декабря в 12:00 – на 31 декабря 12:00

5 декабря в 13:00 – на 31 декабря 18:00



8 декабря в 10:00 – на 3 января 12:00

8 декабря в 11:00 – на 3 января 19:00

8 декабря в 12:00 – на 4 января 12:00

8 декабря в 13:00 – на 4 января 18:00

8 декабря в 14:00 – на 6 января 19:00



9 декабря в 10:00 – на 7 января 12:00

9 декабря в 11:00 – на 7 января 19:00

9 декабря в 12:00 – на 8 января 12:00

9 декабря в 13:00 – на 8 января 19:00

9 декабря в 14:00 – на 9 января 12:00



10 декабря в 10:00 – на 9 января 19:00

10 декабря в 11:00 – на 10 января 12:00

10 декабря в 12:00 – на 10 января 19:00

10 декабря в 13:00 – на 11 января 12:00

10 декабря в 14:00 – на 11 января 18:00

В свою очередь, стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица. Для этого потребуется заполнить электронную заявку на торговой площадке банка-партнера, указав в ней основные данные о себе или организации. Подача заявок на все аукционы уже открыта на специальном сайте.

Показы балета "Щелкунчик" ежегодно сопровождаются огромным ажиотажем и сложностями с покупкой билетов. Например, в 2023 году, перед тем как приобрести билет в кассе, нужно было получить специальный браслет, который выдавали первым 400 пришедшим после полуночи. После этого утром зрителям нужно было снова вернуться в кассы с браслетом и паспортом, где они могли купить билеты для себя, своих несовершеннолетних детей и одного взрослого члена семьи. В итоге за браслетами выстраивались сотни желающих попасть на спектакль. В Сети даже начали появляться объявления о продаже мест в очереди за 15 тысяч рублей.

В 2024 году продажи открылись через официальный сайт, но из-за высокого спроса в его работе фиксировались технические сбои. Кроме того, наблюдались атаки ботов. Несмотря на это, в первый день реализации льготные билеты для молодежи, ветеранов и пенсионеров были раскуплены в течение двух минут, что вызвало недовольство многих потенциальных зрителей.

Сколько стоит?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На сегодняшний день официальной информации о стоимости билетов пока нет. Однако, исходя из правил участия в аукционе, размер шага торгов остался прежним: минимальный составляет 5 тысяч рублей, максимальный – 50 тысяч. При этом один покупатель сможет приобрести не более четырех билетов. По данным пресс-службы театра, часть собранных средств направят в поддержку артистов Большого.

В прошлом сезоне на торгах был установлен рекорд: стоимость набора из четырех билетов на спектакль 28 декабря достигла 1,255 миллиона рублей. Аукцион тогда продолжался более 17 часов: рекордную сумму предложили за билеты в партере на места с 10-го по 13-е в 12-м ряду. Это более чем в два раза больше начальной стоимости, которая составляла 200 000 рублей.