02 декабря, 12:31

Культура

Билеты на первый показ "Щелкунчика" в Большом театре раскупили за два часа

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Билеты на первый показ балета "Щелкунчик" в постановке Юрия Григоровича 17 декабря в Большом театре раскупили за два часа, свидетельствуют данные на сайте культурного учреждения.

Продажи стартовали утром 2 декабря, купить билеты можно только онлайн. В них указываются персональные данные зрителя, изменить которые после оформления нельзя.

Самый дорогой билет продали за 50 тысяч рублей. Место расположено в амфитеатре, передает РИА Новости.

За 45 тысяч можно было взять билет на первый ряд балкона второго яруса, за 35 тысяч – на третьем ярусе, за 5 тысяч – на третий ряд балкона четвертого яруса.

Первые в этом году показы "Щелкунчика" пройдут 17–20 декабря, а последние – 30 и 31 декабря. В частности, 30-го числа спектакли покажут в 12:00 и 19:00, а 31-го – в 12:00 и 18:00. Состав артистов, которые примут участие в представлениях, пока неизвестен.

