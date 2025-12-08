Форма поиска по сайту

08 декабря, 11:00

Политика
Politico: ФРГ является главным обеспечителем кредита Украине за счет активов России

СМИ назвали ФРГ главным обеспечителем кредита Украине за счет активов России

Германия должна внести крупный вклад в обеспечение кредита Украине за счет российских активов, сообщает RT со ссылкой на Politico.

Журналисты указали, что странам Евросоюза нужно будет индивидуально выделить миллиарды евро, чтобы гарантировать до 210 миллиардов в виде кредитов Украине. При этом Германия должна поддержать до 52 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что Париж начал защищать замороженные российские активы от репарационного кредита для Киева. Утверждается, что деньги находятся в частных банках, а Франция не хочет разглашения информации о вкладчиках.

Также сообщалось, что правительство Великобритании готово передать Украине активы России в размере 8 миллиардов фунтов (10,6 миллиарда долларов). Тем не менее Лондон пока не сформировал окончательный способ конфискации средств для их передачи Киеву, писали СМИ.

