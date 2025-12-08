Рейд "Пешеходный переход" пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Профилактический рейд "Пешеходный переход" организуют в Москве 9 декабря. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале.

По результатам анализа состояния аварийности, наезд на человека является одним из преобладающих видов дорожных происшествий.

В ГАИ подчеркнули, что рейд организуют в целях повышения безопасности пешеходов и профилактики ДТП. В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверят соблюдение правил дорожного движения всеми его участниками.

Ранее Владимир Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу – до 2036-го. Указ был подписан для совершенствования государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения. Главной целью стратегии является увеличение безопасности автомобилистов и пешеходов от ДТП и их последствий.