Путин поручил подготовить предложения об обновлении ПДД

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Кабмин РФ и Общественная палата должны подготовить предложения об обновлении ПДД до 1 апреля. Соответствующее поручение дал Владимир Путин.

"Правительству РФ подготовить совместно с Общественной палатой РФ и представить предложения о совершенствовании правил дорожного движения РФ", – следует из сообщения на портале Кремля.

Глава государства дал такое поручение после встречи с членами ОП. Один из присутствующих заявил о необходимости переписать текст ПДД, поскольку последняя редакция требует поправок.

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поручил подготовить план по введению мер для сокращения аварийных случаев на дорогах.

Уточнялось, что снижать количество аварийных случаев планируют за счет установки дополнительных светофоров с кнопкой, пешеходных переходов и лежачих полицейских. Больше шумовых полос будет предусмотрено на подъездах к поворотам, здесь также будут знаки "Направление движения", которые помогут снизить число вылетов машин с трасс.



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