Правительство РФ планирует принять меры для предотвращения роста ДТП

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Кабмин РФ намерен принять меры для сокращения аварийных случаев на дорогах. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поручил подготовить соответствующий план. Об этом пишет "Коммерсант".

Свои предложения до 1 декабря должны подготовить Росавтодор, "Автодор", регионы и МВД. Кроме того, им предстоит определить сроки реализации плана по предотвращению роста ДТП, а также источники его финансирования.

Снижать количество аварийных случаев планируют за счет установки дополнительных светофоров с кнопкой, пешеходных переходов и лежачих полицейских. Больше шумовых полос будет предусмотрено на подъездах к поворотам, здесь также будут знаки "Направление движения", которые помогут снизить число вылетов машин с трасс.

К следующей весне больше камер планируют разместить на аварийно-опасных участках.

Также кабмин занялся разработкой новой стратегии безопасности дорожного движения на 2025–2035 годы. Предложения будут озвучены уже к концу текущего года.

Ранее депутаты Госдумы от партии ЛДПР и сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин внесли в ГД законопроект, позволяющий предпринимателям и водителям осуществлять трудовую деятельность только при наличии российских водительских прав.

Законопроект предлагается в связи с негативной статистикой ПДД по водителям-иностранцам и ростом числа иностранных работников и предпринимателей в России в области перевозок, уточняется в пояснительной записке.



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