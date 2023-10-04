Водителей в Москве призвали быть внимательными и соблюдать скоростной режим

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Столичных автомобилистов призвали быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим. Предупреждение ЦОДД в связи с непогодой опубликовано в телеграм-канале столичного Дептранса.



По данным ведомства, затруднения в движении наблюдаются на Третьем транспортном колье в районе улицы Сущевский Вал, на Садовом кольце в районе Сухаревской площади и на Ярославском шоссе в районе Северянинского путепровода.



В вечерний час пик в городе ожидаются заторы до 7 баллов. В ЦОДД напомнили, что на загруженность дорог влияю дождь и низкие скорости, рост мелких ДТП, а также строительные работы на проезжей части.



"Просим быть внимательными за рулем. Не отвлекайтесь на телефон во время движения и не паркуйте автомобиль вблизи шатких конструкций и под деревьями", – говорится в сообщении.

Ранее столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства заранее начали проверку системы водоотведения и работы по очистке водоприемных решеток, ливнестоков, элементов дренажной системы и колодцев.

Также руководителям столичных предприятий общественного питания рекомендовали закрыть летние веранды из-за ожидающейся в городе непогоды. Соответствующее обращение выпустил департамент торговли и услуг.

Пик непогоды в столице ожидается после 14:00 4 октября