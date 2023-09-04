В России предложили ввести уголовную ответственность для самокатчиков

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Для самокатчиков предложили ввести госномера и ответственность по Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовному кодексу (УК) РФ. С подобным предложением депутаты комитета Госдумы по транспорту и лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает газета "Известия".

В документе, подготовленном депутатами, говорится о том, что продажи средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросли в России почти в два раза. Одновременно с этим увеличивается число аварийных ситуаций с самокатчиками.

Так, в прошлом году количество ДТП с их участием выросло на 40%, а за первые шесть месяцев этого года число аварий по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на 181,9%, число пострадавших – на 183,2%.

Согласно данным, в ДТП погибли 12 человек, в том числе один несовершеннолетний, еще 1082 человека получили различные травмы. При этом рост числа ДТП будет продолжаться, если к владельцам СИМ не появятся требования со стороны законодательства, уверены парламентарии.

Депутаты предложили установить административную ответственность для самокатчиков наравне с водителями иных транспортных средств, а также дополнить уголовную статью 264.5 "Нарушение ПДД и эксплуатации СИМ". Это необходимо, если самокатчики причиняют тяжкий вред здоровью граждан, добавили в комитете.

Данную инициативу поддержали в общественном совете при ГУ МВД России по Москве. Член совета Петр Шкуматов сравнил ситуацию с самокатами с периодом, когда в РФ появились мопеды. Он отметил, что в то время на них также ездили все подряд без соблюдения ПДД. В ответ на это для мопедов появились специальные категории водителей "М" и номерные знаки, после чего ситуация резко изменилась.

Эксперт добавил, что под предлагаемые правила регулирования, разумеется, не должны попасть детские самокаты.

В июле заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев уже отмечал, что прежде чем вводить штрафы за нарушение ПДД для водителей СИМ, в России необходимо начать устанавливать на них госномера по аналогии с автомобилями.

До этого партия "Единая Россия" предложила утвердить ограничения при управлении электросамокатами для безопасности пешеходов.

В партии напомнили, что сейчас уже есть такие самокаты и моноколеса, которые способны развивать скорость выше 80 километров в час, что превышает разрешенный скоростной порог в городе.

Около восьми тысяч штрафов получили пользователи электросамокатов в Москве за две недели