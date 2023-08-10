Новые ограничения для электросамокатов установят в Петербурге

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Новые правила использования электросамокатов введут в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация появилась на странице городского комитета по транспорту "ВКонтакте".

"В Петербурге Whoosh, "Яндекс Go", Buzyfly и "Юрент" договорились с комитетом по транспорту о введении дополнительных правил для использования самокатов", – сообщается в публикации.

В ведомстве рассказали, что передвижение на электросамокатах будет ограничено в "Петергофе", а также на территории восьми туристических локаций в Кронштадте, включая парки "Остров фортов" и "Дубки".

Кроме того, парковать самокаты нельзя будет на 27 городских улицах. Такой запрет введут в Центральном, Кронштадтском, Петроградском и Василеостровском районах.

Также самокатчики должны будут передвигаться по центру Петербурга со скоростью не более 15 километров в час. Данное ограничение распространяется на 90 улиц. А на территории Марсова поля и семи улицах в Кронштадте – до 10 километров в час.

Ранее Совет по правам человека (СПЧ) инициировал полный запрет на движение электросамокатов по тротуарам. Вместо этого члены объединения предложили создать специальную инфраструктуру и выделенные полосы для СИМ. Остальные предложения в СПЧ назвали "полумерами".

Также сообщалось, что власти Москвы рассматривают возможность увеличения числа медленных зон, где скорость движения на сдаваемых в прокат электросамокатах автоматически снижается до 5–15 километров в час.



Власти Москвы планируют увеличить число медленных зон для электросамокатов