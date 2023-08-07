В России предложили ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать курьеров проходить обучение по управлению электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующее обращение он направил на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева, сообщает RT.

Политолог обратил внимание, что в последнее время на дорогах часто возникают инциденты с участием пешеходов и курьеров. Помимо этого, некоторые водители СИМ имеют вызывающую у окружающих манеру вождения.

Орлов считает, что управление СИМ в соответствии с ПДД является для работников службы доставки профессиональной необходимостью. При этом окружающие не осведомлены, насколько курьеры знают правовые нормы эксплуатации самокатов, велосипедов и других.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения для лиц, претендующих осуществлять деятельность курьера служб экспресс-доставки и использовать при этом СИМ, обязательных курсов практической эксплуатации СИМ и теоретической правовой информации относительно соблюдения правил движения", – говорится в обращении политолога.



Ранее Совет по правам человека (СПЧ) инициировал полный запрет на движение электросамокатов по тротуарам. Вместо этого члены объединения предложили создать специальную инфраструктуру и выделенные полосы для СИМ. Остальные предложения в СПЧ назвали "полумерами".



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