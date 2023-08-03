15:09Транспорт
Автоэксперт призвал запретить в крупных городах электросамокаты
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Автоэксперт Максим Кадаков заявил о необходимости запретить электросамокаты в крупных городах и разрешить их только в установленных местах. Об этом сообщает RT.
"Вот в этом парке стоит знак, значит, можно кататься", – отметил он.
Также собеседник издания оценил предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева о введении технического осмотра эксплуатируемых электросамокатов в РФ.
"Как это будет выглядеть на практике, никто не знает. У нас нет порядка постановки на учет электросамокатов. Представляете, к чему это приведет? Надо вводить сертификацию, надо ставить вин-номера, надо номера на них вешать", – отметил он.
До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил, что с ростом популярности электросамокатов увеличилось количество ДТП, которые привели к тяжелым последствиям. Неисправность фар, тормозов, систем питания, присутствие механических повреждений могут быть причинами аварий, указал парламентарий. Поэтому он предложил ввести обязательный техосмотр эксплуатируемых электросамокатов.
Ранее в Совфеде предложили устанавливать на электросамокаты госномера. По словам заместителя председателя комитета СФ по экономической политике Валерия Васильева, нумерация позволит эффективнее отслеживать нарушения ПДД водителями.
Минпромторг предложил ввести обязательную сертификацию электросамокатов
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