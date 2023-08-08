В Госдуме предложили ввести права на использование электровелосипедов

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

Граждане, которые используют для перемещения электровелосипеды или электросамокаты, должны проходить обучение и получать права, считает член думского комитета по транспорту Виталий Ефимов. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что еще необходимо решить, по каким дорогам граждане могут передвигаться на средствах индивидуальной мобильности.

"Если по дорогам общего пользования, то они должны при себе иметь какие-либо права, чтобы знать, где можно поворачивать направо, налево, и как работает светофор", – добавил он.

Кроме того, Ефимов подчеркнул, что каждый электротранспорт должен иметь свой номер, по которому в случае необходимости можно будет найти нарушителя.

Ранее сенатор Артем Шейкин подготовил законопроект о штрафах за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности.

Согласно документу, при превышении установленной скорости на 5–10 километров в час предполагается наказывать штрафом в размере 800 рублей. За аналогичное правонарушение, зафиксированное камерой, будет назначаться штраф в размере 500 рублей. Превышение установленной скорости на 10–15 километров в час грозит административным штрафом в размере 3 тысяч рублей, а при его фиксации камерой – 2,5 тысячи рублей.



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