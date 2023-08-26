26 августа, 20:11Происшествия
Полиция задержала самокатчика, сбившего пятилетнего мальчика в Южном Бутове
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя электросамоката, сбившего пятилетнего мальчика в Южном Бутове в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".
"В результате проведенного комплекса мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан несовершеннолетний местный житель", – говорится в сообщении.
Полиция установила, что задержанным оказался местный 17-летний житель. После задержания его доставили в территориальный отдел МВД для установления обстоятельств дела.
Инцидент произошел в столичном районе 26 августа. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, молодой человек, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на пятилетнего ребенка, после чего проследовал дальше. В результате произошедшего ребенок был госпитализирован.
Аварией заинтересовался глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе расследования дела.
Самокатчик в Южном Бутове сбил пятилетнего ребенка и скрылся
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