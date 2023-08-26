Полиция задержала самокатчика, сбившего пятилетнего мальчика в Южном Бутове

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя электросамоката, сбившего пятилетнего мальчика в Южном Бутове в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

"В результате проведенного комплекса мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан несовершеннолетний местный житель", – говорится в сообщении.

Полиция установила, что задержанным оказался местный 17-летний житель. После задержания его доставили в территориальный отдел МВД для установления обстоятельств дела.

Инцидент произошел в столичном районе 26 августа. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, молодой человек, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на пятилетнего ребенка, после чего проследовал дальше. В результате произошедшего ребенок был госпитализирован.

Аварией заинтересовался глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе расследования дела.



Самокатчик в Южном Бутове сбил пятилетнего ребенка и скрылся