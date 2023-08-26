Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом в Якутии

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Один человек погиб и еще восемь пострадали в результате ДТП с вахтовым автобусом в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД МВД РФ.

Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером на закрытой автодороге Улак-Эльга. Водитель автобуса "Урал", по имеющимся данным, потерял контроль над управлением транспортным средством, из-за чего то съехало с дороги и перевернулось.

"В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. <...> Травмы различной степени тяжести получили восемь пассажиров", – говорится в сообщении.

Известно, что стаж водителя составляет порядка 11 лет. Раньше за нарушения правил дорожного движения к ответственности он не привлекался. Согласно предварительной версии, причиной аварии мог стать отказ тормозов.

На днях в центре Калуги водитель на легковушке врезался в остановку общественного транспорта. Известно, что виновник ДПТ 1974 года рождения был до этого лишен прав. В результате инцидента пострадали 11 человек.

