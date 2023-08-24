Не менее 9 человек пострадали после наезда водителя на остановку в центре Калуги

Фото: телеграм-канал SHOT

Лишенный прав водитель на легковушке врезался в остановку общественного транспорта с людьми в центре Калуги, пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

Авария произошла на улице Кирова в районе дома № 11 около 13:43.

"По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем Toyota, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, на котором находились граждане, ожидающие общественный транспорт", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что водитель был лишен права управления транспортным средством. На территории ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Областная прокуратура, в свою очередь, организовала проверку по факту происшествия. Источник заявил агентству, что пострадали, предварительно, 10 человек.

При этом ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, пишет, что в результате травмы получили девять человек, в том числе ребенок.

Ранее сообщалось, что грузовик столкнулся со стоящим автомобилем на 95-м километре МКАД в районе развязки с Ярославским шоссе. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

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