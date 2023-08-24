Депутат Госдумы Андрей Грулев попал в ДТП в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Депутат Госдумы Андрей Грулев попал в аварию на улице Правды в Москве. Как сообщил его пресс-секретарь Андрей Левинцев в беседе с изданием "Подъем", госпитализация парламентарию не потребовалась.

"Андрей Викторович действительно попал в ДТП на своей личной машине. Он двигался по своей полосе, по улице Правды. По соседней полосе, с парковки, начал выезжать автомобиль. Встречный автомобиль начал его обруливать и въехал в Андрея Викторовича", – рассказал он подробности аварии.

По словам Левинцева, в результате ДТП никто не пострадал. После произошедшего на место незамедлительно вызвали сотрудников ДПС.

Тем временем в телеграм-канале столичного Дептранса уточняется, что инцидент произошел на пересечении улицы Правды с переулком Расковой. Участниками аварии стали сразу несколько автомобилей.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Движение в обе стороны по улице временно перекрыто.

До этого пенсионерка, не справившись с управлением легкового автомобиля, въехала в фасад торгового центра в подмосковной Балашихе. В результате ДТП пострадал продавец одного из магазинов ТЦ. После осмотра медиков его отпустили домой.



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