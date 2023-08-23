В Москве задержали водителя, сбившего пятилетнего мальчика на каршеринге

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали водителя, который сбил на автомобиле каршеринга пятилетнего мальчика. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

27-летнего мужчину подозревают в совершении преступления по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 264 Уголовного кодекса (УК) РФ. Здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред.

"В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения", – говорится в сообщении.

По данной статье водителю может грозить тюремное заключение на срок от четырех до семи лет.

До этого водитель кроссовера Hyundai насмерть сбил пожилого мужчину при движении задним ходом на севере столицы. Авария произошла на Лобненской улице в Дмитровском районе. От полученных травм мужчина 1942 года рождения скончался на месте.



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