22 августа, 20:50Происшествия
Три человека погибли в ДТП с военным грузовиком в Санкт-Петербурге
Фото: телеграм-канал "112"
Военный грузовик столкнулся с легковыми автомобилями на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. В аварии погибли три человека, сообщает ТАСС.
"В районе 84-го километра внутреннего кольца произошло ДТП с участием военного грузовика "Урал" и легковых автомобилей", – рассказали агентству в экстренных службах.
В результате ДТП движение на Кольцевой автодороге оказалось полностью перекрыто. Уточняется, что при столкновении погибли три человека, которые ехали в грузовике.
Информация о пострадавших и общем количестве машин, попавших в аварию, уточняется.
Ранее на Московском скоростном диаметре (МСД), в районе 4-го Лихачевского переулка, сбили водителя, который вышел из автомобиля для проверки переднего левого колеса. Позднее мужчина скончался.
На некоторое время одна из четырех полос диаметра в сторону МКАД была недоступна для движения.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.
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