Три человека погибли в ДТП с военным грузовиком в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "112"

Военный грузовик столкнулся с легковыми автомобилями на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. В аварии погибли три человека, сообщает ТАСС.

"В районе 84-го километра внутреннего кольца произошло ДТП с участием военного грузовика "Урал" и легковых автомобилей", – рассказали агентству в экстренных службах.

В результате ДТП движение на Кольцевой автодороге оказалось полностью перекрыто. Уточняется, что при столкновении погибли три человека, которые ехали в грузовике.

Информация о пострадавших и общем количестве машин, попавших в аварию, уточняется.

Ранее на Московском скоростном диаметре (МСД), в районе 4-го Лихачевского переулка, сбили водителя, который вышел из автомобиля для проверки переднего левого колеса. Позднее мужчина скончался.

На некоторое время одна из четырех полос диаметра в сторону МКАД была недоступна для движения.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.



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