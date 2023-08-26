Самокатчик в Южном Бутове сбил 5-летнего ребенка

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Самокатчик в Южном Бутове сбил 5-летнего мальчика. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

"В районе Южное Бутово молодой человек, передвигаясь на электросамокате, совершил наезд на малолетнего ребенка. 5-летний мальчик госпитализирован", – отметили в ведомстве.

По словам отца мальчика, самокатчик сначала остановился, но через некоторое время уехал с места происшествия. В настоящее время личность мужчины устанавливается, подчеркнули в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что Зюзинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося, ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее сообщалось, что краснодарские правоохранители разыскивают самокатчика, который сбил женщину с ребенком. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как самокатчик на пешеходном переходе сбивает женщину, которая держит в руках ребенка. Он помог девушке подняться, а после продолжил движение. Пользователи Сети утверждают, что женщина и ребенок получили травмы.



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