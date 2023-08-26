12:43Происшествия
Самокатчик в Южном Бутове сбил 5-летнего ребенка
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Самокатчик в Южном Бутове сбил 5-летнего мальчика. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
"В районе Южное Бутово молодой человек, передвигаясь на электросамокате, совершил наезд на малолетнего ребенка. 5-летний мальчик госпитализирован", – отметили в ведомстве.
По словам отца мальчика, самокатчик сначала остановился, но через некоторое время уехал с места происшествия. В настоящее время личность мужчины устанавливается, подчеркнули в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что Зюзинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося, ход и результаты процессуальной проверки.
Ранее сообщалось, что краснодарские правоохранители разыскивают самокатчика, который сбил женщину с ребенком. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как самокатчик на пешеходном переходе сбивает женщину, которая держит в руках ребенка. Он помог девушке подняться, а после продолжил движение. Пользователи Сети утверждают, что женщина и ребенок получили травмы.
Полицейские задержали самокатчика, сбившего четырехлетнюю девочку в Вешняках
Читайте также